Двоє афганських поліцейських загинули внаслідок вибухів у Кабулі

Щонайменше двоє афганських поліцейських загинули внаслідок вибухів у столиці країни Кабулі.

Речник голови поліції Кабула Басір Муджахід заявив, що постраждали дев’ять людей, включно із шістьома поліцейськими та трьома цивільними, які зазнали травм унаслідок вибухів.

Муджахід розповів, що спочатку встановлена на дорозі бомба пошкодила військовий автомобіль, коли поліція прибула у відповідь на повідомлення про атаку бойовиків. Унаслідок цього вибуху загинув один із поліцейських.

За його словами, другий вибух стався, коли силовики й цивільні зібралися на місці інциденту.

Серед поранених був голова районної поліції.

«Талібан» взяв на себе відповідальність за вибух.

Збройні сили й інші силові структури Афганістану після виходу з країни бойових частин країн НАТО і їхніх союзників 2014 року мусять самі воювати з рухом «Талібан» і ще з низкою противладних угруповань, але в цьому вони мають повітряну підтримку США, також у країні перебувають американські військові вже не в безпосередньо бойових функціях.

Таліби ігнорують пропозиції уряду Афганістану піти на прямі мирні переговори.