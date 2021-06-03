Дії військ США в Афганістані в 2020 році спричинили загибель 20 цивільних – Пентагон

Американські військові заявляють, що повітряні та наземні операції, проведені торік в Афганістані, спричинили ненавмисну загибель 20 цивільних. Про це йдеться в щорічному звіті про жертви серед цивільного населення, який подається Конгресу.

Пентагон заявив, що ще п’ять цивільних в Афганістані зазнали поранень унаслідок дій військових США.

Число загиблих унаслідок дій американських військових мирних жителів є набагато нижчим, ніж у попередні роки, що є наслідком скорочення кількості наступальних операцій під час пандемії коронавірусної інфекції.