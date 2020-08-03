Напад на в’язницю в Афганістані: кількість загиблих зросла до 21

Кількість загиблих внаслідок нападу на в’язницю в Афганістані зросла до 21.

За даними влади провінції Нангархар, ще 42 людини поранені, включно з цивільними, силовиками та в’язнями.

Увечері 2 серпня біля в’язниці в Джалалабаді вибухнув автомобіль. Після цього кілька годин відбувалася перестрілка бойовиків та сил безпеки. Речник губернатора провінції Атауллах Хоґ’яні повідомив, що силовики вбили щонайменше трьох бойовиків.

Агентство Amaq news інформує, що угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад. «Талібан» заперечив свою причетність.

За даними місцевої влади, після нападу з тюрми втекли від 50 до 100 в’язнів. Багатьох із них вдалося затримати.

У тюрмі перебувало близько 1 700 в’язнів, у тому числі бойовиків «Талібану» та «Ісламської держави».