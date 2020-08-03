Афганістан: щонайменше 5 людей загинули, ще 42 поранені через напад бойовиків «ІД» на тюрму

Щонайменше 5 людей загинули, ще 42 отримали поранення внаслідок нападу бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» на тюрму в провінції Нангархар, повідомили місцеві медики.

Увечері 2 серпня біля в’язниці в Джалалабаді вибухнув автомобіль. Після цього кілька годин відбувалася озброєна сутичка бойовиків та сил безпеки.

Речник губернатора провінції Атауллах Хоґ’яні повідомив, що силовики вбили щонайменше трьох бойовиків та намагаються зачистити від них район.

Агентство Amaq news повідомило, що угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад. «Талібан» заперечив свою причетність.

За даними місцевої влади, після нападу з тюрми втекли від 50 до 100 в’язнів. Багатьох із них вдалося затримати.

У тюрмі перебувало близько 1 700 в’язнів, у тому числі бойовиків «Талібану» та «Ісламської держави».

Напад стався в день, коли афганські силовики ліквідували одного з ватажків розвідки екстремістського угруповання «Ісламська держава» Абдуллу Оракзая.

Крім того, це був третій та останній день перемир’я між «Талібаном» та афганською владою з нагоди мусульманського свята Курбан-байрам.