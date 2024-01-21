Чотирьох людей знайшли живими після авіакатастрофи на півночі Афганістану

Четверо людей вижили під час авіакатастрофи в Афганістані російського літака, що виконував чартерний санітарний рейс із Таїланду до Росії, повідомило 21 січня російське авіаційне управління.

На борту літака перебували шість осіб, четверо з них були знайдені живими з різними травмами, коли рятувальники дісталися до віддаленого місця катастрофи в гірському районі північно-східного Афганістану, йдеться в заяві Росавіації, яку цитує російське державне агентство новин ТАСС.

У повідомленні сказано, що доля двох інших людей «з’ясовується».

Дані про чотирьох людей, які вижили, підтвердив очолюваний «Талібаном» уряд Афганістану. За даними влади провінції, де сталася аварія, двоє людей загинули.

Чартерний літак із російською реєстрацією зник із радарів 20 січня, повідомили в Росавіації. За повідомленням, літак вирушив з Таїланду і здійснив зупинки в Індії й Узбекистані, перш ніж розбитися.