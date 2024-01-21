У Афганістані розбився приватний російський літак, повідомляє «Росавіація».

Російський літак Falcon 10 перестав виходити на зв’язок і зник із радарів увечері в суботу, 20 січня, над Афганістаном (біля кордону з Таджикистаном). Водночас афганська поліція повідомила про авіакатастрофу у північній провінції Бадахшан.

За попередніми даними, на борту перебувало шестеро осіб – двоє пасажирів та четверо членів екіпажу.

«Росавіація» повідомила, що літак виконував чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковський (Росія). Першочерговим місцем вильоту був аеропорт Утапао в Таїланді.

Літак був зареєстрований у державному реєстрі повітряних суден РФ. Він належить ТОВ «Атлетік Груп» та неназваній приватній особі.

Раніше, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ розбився приватний літак Євгена Пригожина. Засновник угруповання «ПВК Вагнера» був у списку пасажирів, який публікувала Росавіація. Остаточно загибель Пригожина ще не підтверджена.

Після аварії літака Слідчий комітет порушив кримінальну справу щодо порушення правил безпеки та експлуатації транспортного засобу (стаття 263 КК). За даними влади, загинули 10 осіб, зокрема троє членів екіпажу.