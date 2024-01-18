Обвинувачення в РФ просить для колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна майже 5 років колонії

У Росії сторона обвинувачення попросила у Московського міського суду для колишнього ватажка бойовиків угруповання «ДНР», полковника запасу ФСБ Ігоря Гіркіна (псевдо – Стрєлков) покарання у вигляді 4 років 11 місяців колонії загального режиму у справі про заклики до екстремізму. Про це повідомляє телеграм-канал Стрєлкова з посиланням на його адвоката.

18 січня в суді відбулися дебати сторін, вирок оголосять 25 січня.

Термін, про який просять прокурори, близький до максимального покарання за статтею – 5 років позбавлення волі.

Ігоря Гіркіна, який з радикально антиукраїнських позицій критикував російську владу та перебіг війни в Україні, затримали у липні 2023 року. Відтоді він перебуває у СІЗО в Москві. Повідомляється, що у закликах до екстремізму його звинуватили через два записи в телеграм-каналі. Одна з них містила фразу «За це розстрілювати мало» – йшлося про чиновників, які, на думку Гіркіна, перешкоджають грошовим виплатам учасникам війни. Слідство побачило у висловлюванні заклик до екстремізму. Гіркін провину не визнав.

Перебуваючи за ґратами, Гіркін оголосив про висування в президенти Росії, проте його прихильникам не вдалося з дотриманням усіх правил провести збори щодо його кандидатури.

Гіркін у 2014 році очолив загін російських громадян, який за підтримки місцевих колаборантів захопив у квітні місто Словʼянськ у Донецькій області – з цього моменту фактично почалися бойові дії на Донбасі. Згодом Гіркін потрапив до опалу у російської влади. Він нарікав, що його так і не пустили на фронт навіть після повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

У листопаді 2022 року суд у Гаазі заочно засудив Гіркіна до довічного увʼязнення, визнавши його винним у причетності до краху малайзійського «Боїнга» в небі над Донбасом у липні 2014 року. Гіркін заперечував провину, постійно повторюючи фразу, що «ополчення «Боїнг» не збивало» і не кажучи, хто, на його думку, збив авіалайнер (суд встановив, що літак був збитий з установки «Бук», яка належала російській армії, офіційна Москва це заперечує).