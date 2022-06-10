Один зі звинувачених у справі про збиття MH17 просить визнати його невинуватим

У суді в Нідерландах на останньому слуханні в справі про збиття малайзійського «Боїнга», збитого в 2014 році над Донбасом, показали відеозвернення одного з обвинувачених – росіянина Олега Пулатова. Він заявив про свою непричетність до авіакатастрофи та попросив суд виправдати його.

Пулатов – колишній офіцер російської армії, 2014 року він приїхав до Донбасу і там очолив один із відділів Головного розвідувального управління так званої «ДНР».

Міжнародна слідча група та прокуратура Нідерландів вважають, що Пулатов, відомий за позивним «Гюрза», був причетний до транспортування та охорони зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого, за даними слідства, був збитий малайзійський «Боїнг». На думку суду, це випливає з перехоплень телефонних переговорів сепаратистів, що підтримуються Росією.

Олег Пулатов – єдиний із чотирьох обвинувачених, який був представлений на суді адвокатами. Він особисто не з’явився до Гааги, але звернувся до суддів відеозв’язком.

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«Я не винен. Я не маю жодного стосунку до катастрофи рейсу 17 липня 2014 року», – заявив він.

Раніше Пулатов стверджував, що «Бука» в донбаських сепаратистів не було, принаймні – у його зоні відповідальності, і що ні з ким у Росії він не контактував і не просив надіслати таку зброю.

Нідерландська прокуратура на суді у справі про збиття літака рейсу MH17 попросила суд у грудні минулого року призначити довічне ув’язнення для чотирьох обвинувачених. Це колишній командувач підтримуваних Москвою бойовиків, громадянин Росії, колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін (псевдо Стрєлков) і троє його колишніх підлеглих – двоє громадян Росії і громадянин України. Сторона обвинувачення вважає доведеною їхню участь у знищенні літака, що призвело до загибелі 298 людей. Обвинувачені свою провину заперечують.

Росія категорично заперечує причетність до катастрофи «Боїнга», на борту якого загинули переважно громадяни Нідерландів.