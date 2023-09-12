Російський суд продовжив Гіркіну термін тримання під вартою

Міщанський районний суд Москви 12 вересня продовжив арешт колишньому лідеру збройного угруповання «ДНР» Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) до 18 грудня. Про це повідомляють російські медіа.

Гіркін просив перевести його під домашній арешт, заявивши, що не може втекти за кордон через розшук Інтерполу та довічний вирок, винесений йому судом у Нідерландах.

Суд долучив до справи матеріали з боку захисту, у тому числі російські військові нагороди Стрєлкова, позитивну характеристику Союзу комуністичної молоді, грамоту від «Союзу казаків» за участь у війні в Придністров’ї в Молдові, подяку та характеристику від «антифашистського штабу Новоросії», подяку від президента Росії Володимира Путіна, директора ФСБ Олександра Бортнікова та інших російських чиновників, а також копію посвідчення пенсіонера. Частину з цих документів дружина Гіркіна Мирослава викладала у телеграмі.

52-річний Стрєлков просив змінити йому запобіжний захід через стан здоров’я.

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Гіркін був затриманий у своїй московській квартирі 21 липня. Суд заарештував його на два місяці. За звинуваченням у закликах до екстремізму, приводом для якого стали кілька постів у його телеграм-каналі, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Колишній полковник ФСБ Ігор Гіркін став відомим навесні 2014 року. Очолюваний ним загін захопив міста Словʼянськ та Краматорськ у Донецькій області України, що стало фактичним початком бойових дій на Донбасі. У 2014 році Гіркін залишив Донбас після конфлікту з керівництвом бойовиків та Москвою, а також збиття пасажирського літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній російською установкою «Бук» в небі над Донеччиною (у справі він засуджений до довічного ув’язнення ).

У Києві проти нього порушені справи за статтями про тероризм, убивства, тортури та порушення державного суверенітету країни.

Гіркін – один із активних прихильників повномасштабної війни Росії проти України. При цьому з її початку він різко критикував за невдачі на фронті російське військове командування, зокрема – міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.