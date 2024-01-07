У світі зупиняють експлуатацію Boeing 737 MAX 9 – у літака цієї моделі в польоті відірвалися двері аварійного виходу

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) розпорядилося тимчасово зупинити експлуатацію деяких літаків Boeing 737 MAX 9 після того, як у літака цієї моделі під час польоту відірвалися двері аварійного виходу.

«Тимчасово зупинити польоти деяких літаків Boeing 737 MAX 9, що експлуатуються авіакомпаніями США або на території США», – йдеться в повідомленні FAA.

Регулятор також випустив директиву, за якою деякі літаки Boeing 737 MAX 9 можуть бути допущені до польотів тільки після проходження відповідної перевірки. За даними відомства, ця вимога стосуватиметься 171 літака по всьому світу, перевірка кожного з них потребуватиме від чотирьох до восьми годин.

Як пише Reuters, у Європейському агентстві безпеки польотів (EASA) ухвалили директиву FAA. При цьому в EASA зазначили, що жодна із європейських авіакомпаній не використовує літаки цієї моделі. В Управлінні цивільної авіації Великобританії (CAA) заявили, що вимагатимуть від усіх авіакомпаній, які експлуатують літаки Boeing 737 MAX 9, відповідності вимогам директиви FAA для заходу до повітряного простору країни.

Віцепрезидент турецького перевізника Turkish Airlines Яхʼя Устюн повідомив, що компанія зупинила експлуатацію пʼяти літаків Boeing 737 MAX 9 для проведення перевірки.

За даними Bloomberg, більшу частину Boeing 737 MAX 9 експлуатують американські перевізники United Airlines (79) та Alaska Airlines (65).

5 січня 2024 в аеропорту Портленда через 35 хвилин після вильоту приземлився Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час польоту зірвало двері аварійного виходу. На борту літака на той момент перебували 171 пасажир та шість членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав. Через інцидент компанія тимчасово вивела з експлуатації всі 65 своїх літаків цієї моделі.

Навесні 2019 року більшість світових авіакомпаній тимчасово припиняли польоти літаків Boeing 737 MAX. Причиною стали дві авіакатастрофи за участю цього лайнера за півроку: 29 жовтня 2018 року в Індонезії розбився літак компанії Lion Air, а 10 березня 2019 року в Ефіопії – літак Ethiopian Airlines, сумарно в обох катастрофах загинули 346 людей.