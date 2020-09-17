У Конгресі США назвали винуватців двох катастроф літака Boeing 737 МАХ

Дві катастрофи літаків Boeing 737 МАХ, жертвами яких стали 346 людей, є «жахливою кульмінацією» помилок, допущених компанією-виробником і Федеральним авіаційним управлінням США (FAA). Про це йдеться в доповіді спеціальної комісії Палати представників Конгресу США, яка вела розслідування цих катастроф протягом півтора року.

Під час розслідування було встановлено, що фахівці Boeing допустили «помилкові припущення про конструкцію та характеристики» літака, особливо щодо ключової комп’ютерної системи безпеки MCAS, яка була пов’язана з аваріями в Ефіопії та Індонезії. «Федеральне авіаційне управління не змогло здійснити нагляд за Boeing і процесом сертифікації літака», – наголошується в доповіді, де детально описаний процес отримання компанією схвалення FAA, попри проблеми в конструкції літака.

Автори доповіді роблять висновок, що концерн Boeing був зацікавлений у скороченні витрат і прискоренні випуску Boeing 737 МАХ на ринок, щоб скласти конкуренцію лайнеру Airbus A320neo.

Мораторій на польоти літаків моделі 737 МАХ був запроваджений практично у всіх країнах світу, включно зі США, в березні 2019 року, після катастрофи в Ефіопії, жертвами якої стали 157 людей. Згідно з попередніми даними розслідування, причиною аварії в Ефіопії та літака тієї ж моделі в Індонезії в жовтні 2018 року стали помилки в програмному забезпеченні. Обидва рази, як стверджується, зламався датчик, і система помилково розпочала свою роботу, направивши літак до землі. Це з застереженнями визнав і президент корпорації Boeing Денніс Мюіленбурґ.

У травні компанія Boeing відновила виробництво пасажирського літака Boeing 737 МАХ на заводі в Рентоні, штат Вашингтон. Наприкінці червня Федеральне управління цивільної авіації США дозволило сертифікаційні льотні випробування.