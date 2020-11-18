Авіарегулятор США дозволив знову експлуатувати Boeing 737 MAX

Федеральне авіаційне управління США дозволив відновити польоти лайнерів Boeing 737 MAX.

Глава управління Стівен Діксон в розмові з агентством Reuters заявив, що повністю впевнений у безпеці літаків. При цьому, за словами Діксона, виробнику і в подальшому слід удосконалювати системи безпеки.

Boeing 737 MAX експлуатують 59 авіакомпаній. Перш ніж літаки зможуть перевозити пасажирів, перевізникам необхідно внести необхідні зміни, зазначені Федеральним авіаційним управлінням. Пілоти повинні пройти додаткове навчання. Очікується, що цей процес триватиме від декількох тижнів до декількох місяців.

Всього на балансі авіакомпаній знаходяться 387 бортів Boeing 737 MAX.

Поки що тільки компанія American Airlines додала в розклад з кінця грудня польоти лайнерів між Майамі і Нью-Йорком. Американський авіаперевізник Southwest, у якого є 34 літаки – більше, ніж у будь-якої іншої авіакомпанії, – не буде обслуговувати пасажирів на Boeing 737 MAX до весни 2021 року.

Мораторій на польоти літаків моделі 737 МАХ був запроваджений практично у всіх країнах світу, зокрема й США, у березні 2019 роки після двох авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії. Жертвами стали 346 осіб. Причиною аварій, згідно розслідуванням, стали помилки у програмному забезпеченні.

У травні компанія Boeing відновила виробництво на заводі в Рентоні, штат Вашингтон. Наприкінці червня Федеральне управління цивільної авіації США дозволило сертифікаційні льотні випробування.

У вересні спеціальна комісія Конгресу США за результатами свого розслідування заявила, що причинами авіакатастроф стали помилки компанії-виробника і Федерального авіаційного управління.