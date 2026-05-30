В Афганістані перекинулася вантажівка з біженцями: загинули 18 людей, ще 35 постраждали

В Афганістані щонайменше 18 людей загинули та 35 зазнали поранень внаслідок аварії за участю вантажівки, яка перевозила афганських біженців, які поверталися з Пакистану, повідомив речник губернатора східної провінції Лагман Абдул Малік Ніязі.

За його словами, аварія сталася вранці 30 травня на автомагістралі Кабул – Джелалабад. Вантажівка, яка перевозила людей, перекинулася з поки що невстановлених причин.

Представник руху «Талібан» у провінції Лагман також підтвердив інформацію про інцидент у фейсбуці.

Серед загиблих і постраждалих переважну більшість становлять жінки та діти, повідомила місцева влада. Обставини аварії з’ясовуються. Влада не надала додаткових деталей щодо причин ДТП чи стану постраждалих.