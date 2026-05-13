Двох громадян Естонії, які попросили РФ про притулок, відправили до СІЗО

Двох громадян Естонії, які перетнули кордон з Росією по льоду Чудського озера для того, щоб попросити про притулок у Росії, відправили до СІЗО і піддали примусовій психіатричній експертизі. Про це один із них розповів у листі виданню «Медіазона».

У січні та лютому 2026 року кордон з Росією перейшли двоє громадян Естонії – 42-річний Рандо та 25-річний Данило («Медіазона» пише, що імена змінені з етичних міркувань). Гдовський районний суд Псковської області ухвалив узяти обох під варту у справі про незаконний перетин кордону, в березні арешт був продовжений до 2 червня.

Один із заарештованих, якого «Медіазона» називає Данилом, пояснив своє рішення перейти до Росії «кризою та багатьма життєвими обставинами», у тому числі «забороною російської мови в школах» і неможливістю знайти роботу в Естонії. За його словами, без знання естонської мови він «сам себе утримувати не міг» і «швидше за все залишився б бомжем». Він сподівається на отримання політичного притулку в Росії та згодом російського громадянства.

Під час тримання під вартою, за його словами, їх відправляли на «огляд» до психіатричної лікарні, але в різні місця. Він згадав медичну частину при слідчому ізоляторі «Хрести» в Санкт-Петербурзі, де його «навіть не питали» та «зробили укол». «Медіазону» припускає, що йдеться про Санкт-Петербурзьку психіатричну лікарню спеціалізованого типу з інтенсивним спостереженням.

«Мене визнали якимсь неосудним чи душевнохворим, з чим я взагалі незгодний», – написав Данило, додавши, що готовий «знову пройти перевірку» в іншій лікарні.

Зараз він перебуває на двотижневому карантині у псковському СІЗО-1. «Я перебуваю вже в одиночній камері, і дуже холодній, – ідеться в листі. – Я вже писав прохання щодо цього і того, що дуже багато мишей, я просив мишоловку! Я тут швидше захворію від холоду та мишей. Опалення відключили, так взагалі холодно стало», – пише він.

За його словами, за час перебування у СІЗО йому лише один раз видали санітарний комплект – мило, зубну пасту та щітку, а туалетний папір він «так і не дочекався» і взяв у співкамерника.

Засновниця комітету «Громадянська співдія» Світлана Ганнушкіна сказала «Медіазоні», що стаття 31 Конвенції про статус біженців знімає відповідальність за незаконний перетин кордону з людини, яка звернулася по притулок, «за умови, що такі біженці без зволікання самі з’являться до влади та нададуть задовільні пояснення свого незаконного в’їзду чи перебування».