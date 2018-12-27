В Афганістані заявили про загибель чільного речника ісламістів від удару з безпілотника

Армія Афганістану заявила, що чільний речник місцевого підрозділу екстремістського угруповання «Ісламська держава» загинув унаслідок удару з безпілотного апарата.

Як мовиться в заяві армії, Султан Азіз Азам був ліквідований попереднього дня у «криївці «Ісламської держави» в районі Пачираґам провінції Нанґаргар на сході країни, коли, «діючи на підставі даних розвідки, літаки, які не уточнюємо, вдарили» по ньому.

Заступник прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ Афганістану Насрат Рахімі, зі свого боку, повідомив, що Султан Азіз Азам, крім роботи речника угруповання «Ісламська держава – провінція Хорасан», також відповідав за рекрутування бойовиків для гучних нападів у містах, переважно на державних службовців і силовиків.

Військові США підтвердили заяву афганської армії про ліквідацію речника ісламістів, але заявили, що це сталося ще 23 грудня, а не 26-го, як казали афганці.

За їхніми даними, внаслідок удару був убитий іще один бойовик угруповання; про можливі цивільні жертви удару ніяких повідомлень немає.

Як повідомляли раніше, Султан Азіз Азам до вступу до лав «Ісламської держави» був журналістом і поетом, популярним у Джалалабаді, центрі провінції Нанґаргар.

Угруповання «Ісламська держава – провінція Хорасан», що є підрозділом угруповання «Ісламська держава» в регіоні, ще не виступало з заявами з приводу смерті свого речника.

Це угруповання діє на частині територій Афганістану і Пакистану – в Афганістані в першу чергу у провінції Нанґаргар. Воно здійснило чи взяло на себе відповідальність за десятки нападів у цих двох країнах із великими числами жертв, починаючи від свого виникнення 2015 року.

За оцінками військових США, в Афганістані його лави налічують близько двох тисяч бойовиків. Від 2017 року американські повітряні удари знищили принаймні трьох чільних ватажків цього угруповання і низку інших його діячів.