Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

«Талібан» заявив про сотні загиблих внаслідок авіаудару Пакистану по лікарні в Кабулі

Таліби заявляють, що лікарня «Омід» на дві тисячі ліжок, реабілітаційний центр для людей з наркозалежністю в столиці Афганістану, зазнала удару пізно ввечері 16 березня. Пакистан це заперечує
Афганський «Талібан» заявив, що внаслідок авіаудару Пакистану по Кабулу був уражений медичний заклад, внаслідок чого загинули щонайменше 400 людей, ще 250 – були поранені. Пакистан відкинув ці заяви.

Лікарня «Омід» на дві тисячі ліжок, реабілітаційний центр для людей з наркозалежністю в столиці Афганістану, як повідомляється, зазнала удару пізно ввечері 16 березня.

За словами заступника речника уряду «Талібану» в Афганістані Хамдулли Фітрата, тривають роботи з порятунку поранених і вилучення тіл загиблих. Він додав, що значна частина приміщень лікарні зруйнована.

Міністерство інформації Пакистану заявило, що удар був спрямований проти військових об’єктів й інфраструктури підтримки бойовиків у Кабулі й провінції Нангархар, а не навмисно проти цивільного населення.

«Інфраструктура технічної підтримки і склади боєприпасів у двох місцях у Кабулі були фактично знищені», – написав міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар у соцмережі X.

«Видимі вторинні детонації після ударів чітко вказують на наявність великих складів боєприпасів», – додав він.

Перевірити заяви обох сторін із незалежних джерел – поки що неможливо.

Удар різко загострює напруженість між Афганістаном і Пакистаном, між якими регулярно відбуваються транскордонні зіткнення.

Форум

XS
SM
MD
LG