«Талібан» заявив про сотні загиблих внаслідок авіаудару Пакистану по лікарні в Кабулі

Афганський «Талібан» заявив, що внаслідок авіаудару Пакистану по Кабулу був уражений медичний заклад, внаслідок чого загинули щонайменше 400 людей, ще 250 – були поранені. Пакистан відкинув ці заяви.

Лікарня «Омід» на дві тисячі ліжок, реабілітаційний центр для людей з наркозалежністю в столиці Афганістану, як повідомляється, зазнала удару пізно ввечері 16 березня.

За словами заступника речника уряду «Талібану» в Афганістані Хамдулли Фітрата, тривають роботи з порятунку поранених і вилучення тіл загиблих. Він додав, що значна частина приміщень лікарні зруйнована.

Міністерство інформації Пакистану заявило, що удар був спрямований проти військових об’єктів й інфраструктури підтримки бойовиків у Кабулі й провінції Нангархар, а не навмисно проти цивільного населення.

«Інфраструктура технічної підтримки і склади боєприпасів у двох місцях у Кабулі були фактично знищені», – написав міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар у соцмережі X.

«Видимі вторинні детонації після ударів чітко вказують на наявність великих складів боєприпасів», – додав він.

Перевірити заяви обох сторін із незалежних джерел – поки що неможливо.

Удар різко загострює напруженість між Афганістаном і Пакистаном, між якими регулярно відбуваються транскордонні зіткнення.