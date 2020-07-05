В Афінах затримали 17 українців, які попри заборону на в’їзд до ЄС, прилетіли в Грецію – ЗМІ

В аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва, через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на одного із затриманих пасажирів.

Чоловік розповів, що українці прибули до грецької столиці у суботу ввечері рейсами двох компаній-лоукостів, після прибуття під час паспортного контролю 17 особам (15 дорослих і двоє дітей) було відмовлено у в’їзді в країну і затримано.

Чоловік розповів виданню, що їх «намагалися змусити підписати згоду на депортацію», а після їхньої відмови відвезли до поліцейського відділку на території аеропорту і розмістили в камерах. Затриманий пасажир повідомив, що у них відібрали всі речі, крім телефонів без зарядних пристроїв. За його словами, у камерах погані умови і немає необхідних гігієнічних засобів та води.

Чоловік, імені якого видання не вказує, стверджує, що вони зв’язалися із консулом, яка сказала їм, що вони не мали права на в’їзд і мають повернутися в Україну. Пасажир стверджує, що на «гарячій лінії» МЗС їм пообіцяли вивчити ситуацію, втім дипломати поки до них не з’явилися.

Офіційних коментарів зовнішньополітичного відомства з приводу інциденту наразі немає.

Із 1 липня ЄС дозволив в’їзд туристам лише з 15-ти країн. Україна до так званого «безпечного списку» не потрапила, за винятком окремих категорій (люди з дозволом на проживання в ЄС та члени їхніх родин, а також мандрівники, які мають поважні причини).