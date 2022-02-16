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Ахметов прибув до Маріуполя – речниця

Днями видання «Українська правда» повідомило, що, за даними його джерел, Рінат Ахметов залишив Україну 30 січня

Олігарх Рінат Ахметов повернувся до України та перебуває в Маріуполі. Про це 16 лютого повідомила його прессекретарка Анна Терехова.

«Маріуполь, 16 лютого», – прокоментувала вона, оприлюднивши фотографію з Ахметовим.

Судячи з фото, разом із олігархом у місті перебуває, зокрема, чинний народний депутат, член партії «Опозиційний блок» Вадим Новинський.

Днями видання «Українська правда» повідомило, що, за даними його джерел, Рінат Ахметов залишив Україну 30 січня. 14 лютого його речниця заявила, що він повернеться в середу.

Президент Володимир Зеленський 14 лютого у своєму зверненні закликав олігархів та політиків, які вилетіли з країни, повертатися.

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