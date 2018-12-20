У 2018 році аграрії отримають близько 900 млн гривень компенсації за купівлю техніки – уряд

У 2018 році аграрії отримають близько 900 мільйонів гривень компенсації за купівлю української сільськогосподарської техніки, повідомив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

«Так, за період з грудня 2017 року по листопад 2018 року 4348 аграріїв придбали близько 10,5 тисячі одиниць техніки на 2,5 мільярдів гривень. Ми очікуємо, що сума сплачених компенсацій за результатами року складе близько 900 мільйонів гривень. Тобто кошти, виділені з бюджету на програму, майже в повному обсязі будуть використані», – сказав Кубів.

За даними Кабінету міністрів на листопад, агросектор України складає майже 17% ВВП країни та забезпечує майже 38% валютної виручки.