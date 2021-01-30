Офіс президента: ДУС передало Національну академію державного управління Міністерству освіти

Державне управління справами передало Національну академію державного управління Міністерству освіти і науки, повідомив Офіс президента.

«Державне управління справами відзвітувало про передачу цілісного майнового комплексу Національної академії державного управління при президентові України (разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління) зі свого управління до сфери управління Міністерства освіти і науки», – заявили в ОП.

У відомстві наголосили, що підготовка фахівців у галузі публічного управління «має здійснюватися в межах сучасної відкритої освітньої системи із застосуванням найкращих світових практик».

«Передбачається, що НАДУ буде приєднана до національної системи закладів вищої освіти України. Завдяки цьому колектив працівників та слухачі академії, спільнота випускників матимуть ще більше можливостей для поглиблення міжнародного контексту освітньо-наукової діяльності, поліпшення якості підготовки слухачів та зможуть використовувати ресурси й досвід класичного дослідницького багатопрофільного університету», – обіцяють в Офісі президента.

Національна академія державного управління при президентові України була утворена у 1995 році. Її називають головним державним вищим навчальним закладом України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

5 листопада 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про впорядкування використання об’єктів, що перебувають в управлінні Державного управління справами». Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що НАДУ приєднають до Київського національного університета імені Тараса Шевченка.

Частина колективу академії зверталася до президента із закликом зберегти НАДУ та просила передати академію у сферу управління Кабінету міністрів, а не Міністерства освіти і науки.