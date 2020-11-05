Академія державного управління буде приєднана до КНУ імені Тараса Шевченка

Національна академія державного управління при президентові України буде приєднана до Київського національного університета імені Тараса Шевченка. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Академія разом зі регіональними інститутами державного управління передана до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

В.о. голови МОН Сергій Шкарлет повідомив, що рішення ухвалене на підставі звернення КНУ імені Тараса Шевченка.

За його словами, світовий досвід засвідчує, що високоякісна підготовка фахівців здійснюється в класичних дослідницьких багатопрофільних університетах, де поєднані навчання, дослідження, інновації та розвиток людського капіталу.

«Навчання та вдосконалення кваліфікацій фахівців у галузі публічного управління на базі Університету дасть можливість досягнути суттєвого поліпшення в кадровому забезпеченні органів державної влади та місцевого самоврядування України», – написав Шкарлет у телеграмі.

Національна академія державного управління при президентові України була утворена у 1995 році. Її називають головним державним вищим навчальним закладом України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.