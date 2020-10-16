У КНУ імені Шевченка прокоментували програну апеляцію в справі про хабар за дисертацію Мендель

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка прокоментували програну апеляцію в справі про хабар за дисертацію колишньої студентки, а тепер прессекретарки президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель.

15 жовтня Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Мендель, постановив скасувати рішення Херсонського міського суду від 1 квітня 2019 року та ухвалити нове рішення. Натомість суд відмовив у задоволенні позову доктора філологічних наук та викладача КНУ імені Шевченка Юрія Коваліва про про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації й стягнення моральної шкоди.

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«Найабсурдніше в судовому сюжеті те, що він повністю ігнорує принципи герменевтики (мистецтво розуміння і тлумачення текстів, думок, символів – ред.), які викладаю студентам й аспірантам... Про це я писав в «Літературній герменевтиці» (2008), що добре засвоїли мої студенти, аспіранти й докторанти, але не відповідач в судовій справі, яка тоді навчалася в КНУ імені Тараса Шевченка. Певно, не чула чи не хотіла чути... Свого часу Симон Петлюра із сумом констатував, що нам приписують думки, які ми не висловлювали, дії, до яких ми не були причетні, аби потім судити за найсуворішими законами», – заявив позивач по справі доктор філологічних наук Юрій Ковалів у коментарі кореспонденту Радіо Свобода.

За словами доктора філологічних наук, наразі він працює над авторською 10-томною історією української літератури кінця 19 – початку 20 століття, від якої відволікається через судові перипетії.

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Докторську дисертацію «Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливітра у контексті поезії 1970-90-х років» Мендель захищала у 2012 році. За результатами їй присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності українська література.

У січні 2016 року в американському виданні Politico була опублікована стаття англійською мовою колишньої студентки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юлії Мендель «Як продаються дипломи в українських університетах», де вона звинуватила свого колишнього наукового керівника, доктора філологічних наук Юрія Коваліва у тому, що у 2012 році під час захисту кандидатської дисертації він не приймав роботу, доки вона не поклала поміж сторінок 200 доларів. Щоправда, прізвище свого наукового керівника Мендель у статті прямо не назвала.

Суд першої інстанції постановив визнати недостовірною інформацію, викладену в першому та другому абзаці статті на сайті Politico, де йдеться про захист дисертації Мендель, недостовірною, а також зобов'язати Менедель та юридичну особу, зареєстровану за законодавством Бельгії POLITICO SPRL, спростувати недостовірну інформацію.

Мендель не погодилась з цим рішенням та подала апеляцію, яка з липня 2019 року розглядалася у Херсонському апеляційному суді і завершилася рішенням на її користь.