До України повернулася 25-та Українська антарктична експедиція, повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Шлях полярників в Україну почався 19 квітня. Спершу вони подолали кораблем «не надто прихильну цього разу» протоку Дрейка, дісталися портового чилійського міста Пунта-Аренас, а вже звідти з трьома пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летіли додому.

«Варто відзначити, що зараз у Чилі жорсткий локдаун, країна закрита на в'їзд та виїзд. Тому ми дуже вдячні українським дипломатам, насамперед Віталію Цимбалюку – Тимчасовому повіреному у справах України в Республіці Чилі, які допомогли нашим полярникам швидко повернутися додому», – відзначив очільник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

26-а антарктична експедиція прибула на станцію «Академік Вернадський» 16 квітня.

6 лютого 1996 року над британською науковою станцією «Фарадей» на антарктичному острові Галіндез замайорів синьо-жовтий український прапор. На станції змінився власник – Велика Британія передала її Україні за символічний фунт стерлінгів.