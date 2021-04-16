На станцію «Академік Вернадський» прибула 26-та антарктична експедиція. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

«Подолавши кілька континентів, усі карантинні обмеження та бурхливу протоку Дрейка, 26-та Українська антарктична експедиція нарешті дісталася станції «Академік Вернадський»! Там їх з радістю зустріли команда зимівників 25-ої УАЕ та сезонний загін. Попереду – розвантаження продуктів та перекачка пального в бак на весь рік, а також передача справ від одних зимівників іншим. На станції дедалі сильніше відчувається наближення зими, тому важливо закінчити всі роботи максимально оперативно», – мовиться у повідомленні.

Зі станції поїдуть зимівники 25-ї експедиції та сезонний загін вчених і ремонтників, що займалися модернізацією станції.

У 26-й експедиції 12 учасників: семеро науковців, лікар, кухар, дизеліст, системний механік та сисадмін. Із них 11 чоловіків та одна жінка – біологиня Оксана Савенко, яке вже вдруге їде на зимівлю (це також рекорд, раніше жодна жінка двічі не зимувала). Географічно найбільше у складі експедиції представників Харківщини – троє, по двоє – з Києва та Чернігівщини, по одному учасникові – з Вінницької, Запорізької, Полтавської, Київської та Львівської областей.

Експедицією заплановані дослідження за п’ятьма основними напрямами: геокосмічні, геолого-геофізичні, гідрометеорологічні, океанографічні, біологічні.