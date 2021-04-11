Полярники провели віртуальну екскурсію станцією «Академік Вернадський». Пряму трансляцію вів на своїй сторінці Національний антарктичний науковий центр.

Озонометрист станції Анна Соіна розповіла, що наразі на материку осінь. Сонце встає о 8:40-8:50.

Свого часу станцію відвідували американський мільярдер Білл Гейтс і британська принцеса Анна.

В одній з кімнат зберігаються лижі, на яких дослідники «катаються в справах по нашому острову, по сусідніх островах», та снігоступи, «у яких досить важко йти, але це добре тренує ноги».

В одному з коридорів висять фотографії тварин, які живуть на південному полюсі. Соіна повідомляє, що нещодавно дослідники бачили маленького морського слона».

6 лютого 1996 року над британською науковою станцією «Фарадей» на антарктичному острові Галіндез замайорів синьо-жовтий український прапор. На станції змінився власник – Велика Британія передала її Україні за символічний фунт стерлінгів.