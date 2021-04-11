Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
11 квітня 2021, Київ 17:29
Новини | Події

Полярники провели віртуальну екскурсію станцією «Академік Вернадський»

Станцію «Академік Вернадський» показали в прямому ефірі

Полярники провели віртуальну екскурсію станцією «Академік Вернадський». Пряму трансляцію вів на своїй сторінці Національний антарктичний науковий центр.

Озонометрист станції Анна Соіна розповіла, що наразі на материку осінь. Сонце встає о 8:40-8:50.

Свого часу станцію відвідували американський мільярдер Білл Гейтс і британська принцеса Анна.

В одній з кімнат зберігаються лижі, на яких дослідники «катаються в справах по нашому острову, по сусідніх островах», та снігоступи, «у яких досить важко йти, але це добре тренує ноги».

В одному з коридорів висять фотографії тварин, які живуть на південному полюсі. Соіна повідомляє, що нещодавно дослідники бачили маленького морського слона».

6 лютого 1996 року над британською науковою станцією «Фарадей» на антарктичному острові Галіндез замайорів синьо-жовтий український прапор. На станції змінився власник – Велика Британія передала її Україні за символічний фунт стерлінгів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG