Сьогодні виповнюється 25 років з дня заснування антарктичної станції «Академік Вернадський»

Сьогодні, 6 січня, виповнюється 25 років з дня заснування антарктичної дослідницької станції «Академік Вернадський».

Станція «Академік Вернадський» – єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез. Вона працює постійно і є метеорологічною та геофізичною обсерваторією. Була заснована в 1947 році як британська станція «Фарадей», у лютому 1996 року Велика Британія передала її Україні. Тоді ж на станції відкрили пункт поштового зв’язку, де діє спеціальний поштовий штемпель з перевідною датою «Українська антарктична станція «Академік Вернадський».

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 25-річчя заснування антарктичної станції «Академік Вернадський». Зокрема, у лютому 2021 року мають провести урочисті заходи за участі вчених та учасників антарктичних експедицій усіх періодів. У першому півріччі 2021 року планують провести міжнародну науково-практичну конференцію про дослідження Антарктики.

Про річницю згадали і в посольстві Великої Британії, опублікувавши фото з церемонії зміни прапору, яка відбулася 6 лютого 1996 року.

«Цей дружній жест з боку Британії дав Україні можливість продовжити свою історію в тій частині світу, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту», – мовиться у повідомленні на сторінці посольства у фейсбуці.

Google присвятив цій події особливий «дудл», який можна побачити на українській стартовій сторінці пошуковика.