На українську антарктичну станцію «Академік Вернадський» вирушила сезонна експедиція

На українську антарктичну станцію «Академік Вернадський» вирушила чергова сезонна експедиція. Про це повідомили у Національного антарктичний науковий центр.

«На станцію вирушила чергова сезонна експедиція – до неї увійшли науковці, що проводитимуть дослідження та відбір зразків, і технічні спеціалісти, які займатимуться модернізацією станції. Найбільший обсяг робіт цього разу в технічних фахівців: їм належить оновити значну частину систем життєзабезпечення станції. В умовах віддаленого острівця посеред океану ці завдання є вкрай непростими», – розповів очільник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Як пояснили у центрі, така масштабна модернізація станції проводиться вперше, відколи нею володіє Україна. Почалася вона у 2019-му році, а затягнулася через обмеження, викликані пандемією.

Науковий загін продовжить вивчати, як наземні та морські екосистеми реагують на зміни клімату в регіоні.

«Вчені на станції отримають нові можливості для дослідження верхніх шарів атмосфери, зокрема озонової діри. Буде встановлено спеціальне програмне забезпечення, яке дозволить проводити попередній аналіз отриманих даних щодо концентрації озону безпосередньо на «Вернадському», і цим суттєво прискорити отримання кінцевих результатів досліджень», – розповіли у центрі.

Сезонна експедиція має дістатися Антарктиди до середини лютого.