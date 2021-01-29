Україна відзначатиме 25-річчя заснування антарктичної станції «Академік Вернадський» – указ

Україна відзначатиме 25-річчя заснування антарктичної станції «Академік Вернадський». Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Уряд має профінансувати організацію та проведення заходів з нагоди річниці.

Зокрема, у лютому 2021 року мають провести урочисті заходи за участі вчених та учасників антарктичних експедицій усіх періодів.

У першому півріччі 2021 року планують провести міжнародну науково-практичну конференцію про дослідження Антарктики.

Згідно з указом, мають бути створені інформаційно-просвітницькі проєкти про історію заснування антарктичної станції «Академік Вернадський» та досягнення українських учених у проведенні наукових досліджень в Антарктиці.

Станція «Академік Вернадський» – єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез. Вона працює постійно і є метеорологічною та геофізичною обсерваторією. Була заснована в 1947 році як британська станція «Фарадей», у лютому 1996 року Велика Британія передала її Україні. Тоді ж на станції відкрили пункт поштового зв’язку, де діє спеціальний поштовий штемпель з перевідною датою «Українська антарктична станція «Академік Вернадський».

20 січня Кабінет міністрів продовжив термін досліджень в Антарктиді на станції «Академік Вернадський» до 2023 року.