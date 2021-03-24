На станцію «Академік Вернадський» їде 26-та антарктична експедиція

Сьогодні, 24 березня, на станцію «Академік Вернадський» вирушила 26-та річна антарктична експедиція. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

«Її учасники проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців. Команда знову є наймолодшою серед усіх попередніх експедицій, але очолив її один з найдосвідченіших українських полярників», – розповіли у НАНЦ.

Як зазначив директор НАНЦ Євген Дикий, минулого року експедиція, яка вирушила на станцію, також мала статус наймолодшої – середній вік учасників був 37 років. Цього року він склав 36 років, а наймолодшому її учаснику у квітні виповниться 25, тобто він – ровесник передачі станції Україні від Британії, зауважив Дикий.

Керівником експедиції буде рекордсмен за кількістю зимівок на «Вернадському» – вчений-геофізик з Харкова Богдан Гаврилюк. Для нього це буде вже дев’ята річна експедиція. Гаврилюк також буде найстаршим членом команди й зустріне на станції 49-й день народження.

Загалом у 26-й експедиції буде 12 учасників: семеро науковців, лікар, кухар, дизеліст, системний механік та сисадмін. З них 11 чоловіків та одна жінка – біологиня Оксана Савенко, яке вже вдруге їде на зимівлю (це також рекорд, раніше жодна жінка двічі не зимувала). Географічно, найбільше у складі експедиції представників Харківщини – троє, по двоє – з Києва та Чернігівщини, по одному учаснику – з Вінницької, Запорізької, Полтавської, Київської та Львівської областей.

Експедицією заплановані дослідження за п’ятьма основними напрямами:

геокосмічні;

геолого-геофізичні;

гідрометеорологічні;

океанографічні;

біологічні.

«Оскільки зараз на «Вернадському» триває масштабна модернізація, то троє фахівців – дизеліст, системний механік та сисадмін – поїхали в експедицію на місяць раніше, щоб долучитися до встановлення та налаштування нового обладнання, з яким їм доведеться працювати. Більша ж частина експедиції вирушила до Антарктиди сьогодні, з аеропорту «Бориспіль». Їхній шлях проляже через Туреччину, Бразилію та Чилі, де на команду чекає 2-тижневий карантин. Відтак кораблем вони мають дістатися станції», – розповіли у НАНЦ.

Через пандемію, традиційні урочисті проводи експедиції не влаштовували.