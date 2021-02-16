Українська сезонна експедиція прибула на станцію «Академік Вернадський»

Учасники сезонної української експедиції дісталися Антарктиди, прибувши сьогодні на станцію «Академік Вернадський», повідомляє Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки.

«В експедицію увійшло 18 учасників – науковці, що проводитимуть дослідження та відбір зразків, і технічні спеціалісти, які займатимуться модернізацією станції. Команда вирушила з Києва 20 січня цього року, через Туреччину та Бразилію прилетіла до Чилі, де провела більше двох тижнів карантину в портовому містечку Пунта-Аренас. 9 лютого експедиція почала шлях в Антарктиду морем на кораблі Betanzos. І ось, подолавши найбурхливішу в світі протоку Дрейка, дісталася станції», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що експедиція має оновити значну частину систем життєзабезпечення станції.

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«Зараз вперше проводиться масштабна модернізація станції за весь той час, що вона належить Україні. Роботи почалися 2019-го, і через минулорічні коронавірусні обмеження триватимуть трохи довше, ніж планувалось. Науковий загін продовжить дослідження реакції наземних та морських екосистем на зміни клімату в регіоні, унікальних судинних рослин Антарктиди – щучника та перлинниці, динаміки зростання старожилів регіону – кількатисячолітніх мохових банків», – розповіли у центрі.

Національний антарктичний науковий центр вказує, що також вчені на станції отримають нові можливості для дослідження озонової діри – буде встановлено програмне забезпечення, яке дозволить проводити попередній аналіз отриманих даних щодо концентрації озону безпосередньо на «Вернадському».

Сезонна експедиція вирушила на українську антарктичну станцію «Академік Вернадський» 20 січня.

Велика Британія передала Україні свою станцію «Фарадей» в 1995 році. Згодом назву станції змінили на «Академік Вернадський» на честь українського вченого, академіка Володимира Вернадського. Перша українська антарктична експедиція відбулася в 1996 році.