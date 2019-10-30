16 студентів Української академії лідерства шпиталізували з отруєнням у Маріуполі – ДСНС

16 студентів Української Академії лідерства шпиталізували з отруєнням в Маріуполі Донецької області, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
«До інфекційного відділення Маріупольської лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 16 студентів Української Академії лідерства. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», – розповіли в ДСНС.
29 жовтня студенти Української Академії лідерства зустрічалися в Маріуполі з президентом України Володимиром Зеленським.
Українська академія лідерства – це 10-місячна програма особистісного та суспільного розвитку для випускників шкіл.
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