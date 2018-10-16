Під Радою мітингують з вимогою ухвалити новий Виборчий кодекс

Біля будівлі Верховної Ради у вівторок розпочалася безстрокова акція з вимогою до депутатів розглянути у другому читанні проект Виборчого кодексу України.

Серед учасників акції – громадський рух «Чесно», «Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан», а також низка партій.

«Зміна виборчих правил передбачає скасування змішаної виборчої системи, запровадженої в 2011 році в інтересах режиму Януковича, та впровадження пропорційної виборчої системи з відкритими регіональними списками», – йдеться на сторінці акції у мережі Facebook.

Проект Виборчого кодексу України №3112-1 Верховна Рада розглянула у першому читанні у листопаді 2017 року. Голова Верховної Ради Андрій Парубій називав проект кодексу одним із пріоритетних для роботи парламенту восени.

За словами одного з авторів документа Олександра Черненка, проект Виборчого кодексу поєднав у собі п’ять виборчих законодавств: про вибори президента, народних депутатів, про місцеві вибори, про Центральну виборчу комісію та про державний реєстр виборців. Автори проекту наголошували, що головною новацією документа є відкриті виборчі списки.