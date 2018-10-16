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16 Жовтень 2018, Київ 13:45
Новини | Політика

Під Радою мітингують з вимогою ухвалити новий Виборчий кодекс

Плакат під час акції 16 жовтня

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Біля будівлі Верховної Ради у вівторок розпочалася безстрокова акція з вимогою до депутатів розглянути у другому читанні проект Виборчого кодексу України.

Як під Радою мітингували на підтримку нового Виборчого кодексу – відео
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Як під Радою мітингували на підтримку нового Виборчого кодексу – відео

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Серед учасників акції – громадський рух «Чесно», «Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан», а також низка партій.

«Зміна виборчих правил передбачає скасування змішаної виборчої системи, запровадженої в 2011 році в інтересах режиму Януковича, та впровадження пропорційної виборчої системи з відкритими регіональними списками», – йдеться на сторінці акції у мережі Facebook.

Акція під Верховною Радою 16 жовтня
Акція під Верховною Радою 16 жовтня

Проект Виборчого кодексу України №3112-1 Верховна Рада розглянула у першому читанні у листопаді 2017 року. Голова Верховної Ради Андрій Парубій називав проект кодексу одним із пріоритетних для роботи парламенту восени.

За словами одного з авторів документа Олександра Черненка, проект Виборчого кодексу поєднав у собі п’ять виборчих законодавств: про вибори президента, народних депутатів, про місцеві вибори, про Центральну виборчу комісію та про державний реєстр виборців. Автори проекту наголошували, що головною новацією документа є відкриті виборчі списки.

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