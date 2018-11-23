Рада підтримала підвищення акцизу на сигарети

Верховна Рада підтримала підвищення ставки акцизного податку на тютюнові вироби на дев’ять відсотків від 1 липня 2019 року. Відповідні зміни закладені в корективах Податкового кодексу, за які народні депутати проголосували в ніч на 23 листопада.

Водночас встановлюється нульова ставка акцизного податку на етиловий спирт, який використовують у хімічних і технічних цілях, виробництва парфюмерно-косметичної продукції та харчового оцту.

О 6:01 23 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №9000 «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Доходи держбюджету на 2019 рік передбачені в розмірі 1 трильйон 2 мільярди 131 мільйон гривень. Видатки передбачені в сумі 1 трильйон 112 мільярдів 130 мільйонів гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету-2019 визначено в сумі 89 мільярді 989 мільйонів гривень.