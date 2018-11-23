Рада ухвалила державний бюджет на 2019 рік

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №9000 «Про Державний бюджет України на 2019 рік». За документ у другому читанні проголосували 239 депутатів, а в цілому його підтримали 240 обранців. Голосування відбулося о 6:01 23 листопада.

Доходи держбюджету на 2019 рік передбачені в розмірі 1 трильйон 2 мільярди 131 мільйон гривень. Видатки передбачені в сумі 1 трильйон 112 мільярдів 130 мільйонів гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету-2019 визначено в сумі 89 мільярді 989 мільйонів гривень.

На 2019 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня 2019 року – 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня – 2027 гривень. Мінімальна зарплата з 1 січня – 4173 гривні.