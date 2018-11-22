Верховна Рада може почати розгляд бюджету ближче до півночі

Перерва в засіданні Верховної Ради, на якому народні депутати мають намір ухвалити у цілому законопроект про державний бюджет України на 2019 рік, продовжили ще на дві години – до 23:30. Про це оголосила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

За її словами, причиною продовження перерви є консультації щодо змін до Податкового кодексу і проекту державного бюджету на 2019 рік, які досі тривають.

Раніше парламент мав відновити роботу о 21:30.

22 листопада Верховна Рада вирішила продовжити вечірнє засідання до завершення розгляду питань про державний бюджет України на 2019 рік.

У першому читанні Верховна Рада підтримала проект держбюджету 18 жовтня. 14 листопада уряд затвердив проект закону про державний бюджет на 2019 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Згідно з пояснювальною запискою, доходи на 2019 рік передбачені в сумі 1 026 131 800 000 гривень, а видатки – 1 112 130 000 000 гривень. Граничний обсяг дефіциту визначений у сумі 89 989 300 000 гривень.