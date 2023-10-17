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Окупаційна влада Криму заявила про нічну атаку БПЛА на півострів

Аксьонов каже про збиття 8 БПЛА. Перевірити ці дані з інших джерел не є можливим

Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про нічну атаку півострова безпілотником.

«За ніч на підльоті до Криму придушені засобами РЕБ та збиті силами ППО вісім БПЛА противника», – написав він у Telegram.

Перевірити ці дані з інших джерел в умовах війни і окупації Криму не є можливим.

Починаючи з серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Раніше Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.

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