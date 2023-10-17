Окупаційна влада Криму заявила про нічну атаку БПЛА на півострів

Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про нічну атаку півострова безпілотником.
«За ніч на підльоті до Криму придушені засобами РЕБ та збиті силами ППО вісім БПЛА противника», – написав він у Telegram.
Перевірити ці дані з інших джерел в умовах війни і окупації Криму не є можливим.
Починаючи з серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Раніше Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.
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