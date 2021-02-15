У вільний доступ виклали дані про понад 7000 депортованих родин із Польщі під час «Акції-51»

Центр досліджень визвольного руху й Архів Служби безпеки України опублікували на сайті архіву Українського визвольного руху документи про останню депортаційну операцію «обміну населенням» між Польщею та СРСР, яку здійснили у 1951 році, повідомляє пресслужба Центру досліджень визвольного руху.

«15 лютого 1951 року Радянський союз та Польська народна республіка уклали договір про обмін прикордонними територіями. Таке рішення аргументували економічними інтересами двох держав: Польща потребувала територій із запасами нафти та газу, СРСР – вугільних родовищ. Понад 7167 українських сімей зі 44 населених пунктів Бойківщини примусово переселили в степи південної України. Депортація увійшла в історію під назвою «Акція-51», – йдеться в повідомленні.

У 1951 році з українських земель були примусово депортовані понад 32 тисячі жителів. Акція розпочалася 13 червня і тривала 126 днів. На схід людей везли ешелонами.

Відтепер у відкритому доступі опублікована збірка з 14 документів, а це копія радянського примірника карти обміну, договір про обмін територіями між СРСР та ПНР, описи кордонів ділянок, що відходили до двох держав, повідомлення з результатами цензури пошти переселених, повідомлення про «порушення совєцької законності» під час переселення мешканців, численні звітні документи про хід виселення, передачу території і проведену роботу на прийнятій від ПНР території.

«Тут так спекотно, що неможливо витримати, все згоріло від сонця. Будинки ліпимо з болота, тому що лісу тут немає. Годують нас горохом, хлібом, дають пів літра молока на день...Такий був дощ, що трохи все не згинуло. Напевно, тут загинемо усі...», – пише один із переселенців із Польщі в Одеську область про нові умови проживання.

Всі переселенці просять своїх листах рідних посприяти їхньому поверненню у Польщу.

«Результати перлюстрації (таємне розпечатування й перегляд певними органами приватних листів – ред.) кореспонденції свідчать про використання тортур і психологічного тиску, що чинили на родини, які відмовлялися переїжджати. Наприклад, за відмову підписувати документи на переселення били і чоловіків, і жінок, погрожували виселити у Сибір, зачиняли у приміщеннях клубів і викручували руки», – каже координатор Е-архіву Денис Пасічник.

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