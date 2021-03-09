У Києві влаштували протест проти з’їзду суддів (фото)

Декілька сотень людей у вівторок зібрались біля «Президент готелю» у центрі Києва, протестуючи проти з’їзду суддів, проведення якого заплановане у цьому приміщенні, передає кореспондент Радіо Свобода.

Акцію під національними прапорами, серед організаторів якої, зокрема, вказані «Автомайдан» і «Центр протидії корупції», назвали «Ні з’їзду суддівської нечесті».

Очікується, що на 18-му з’їзді суддів України 9-11 березня делегати обиратимуть членів Вищої ради правосуддя, розглядатимуть питання про обрання Ради суддів, призначення судді Конституційного суду і заслухають звіт про діяльність Державної судової адміністрації.

У «ЦПК» кажуть, що «з’їзд суддів обере 4 членів Вищої ради правосуддя, попри протести суспільства та застереження міжнарожних партнерів України». В організації вказують, що серед кандидатів на посади є судді, які вели справи проти активістів Євромайдану та професійна доброчесність яких є сумнівною.

Інформації про правопорушення на акції не було.

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