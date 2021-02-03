ЄС закликає Україну реформувати ВРП – Маасікас

Європейський союз закликає Україну до реформування Вищої ради правосуддя як інституції, яка має бути в центрі судової реформи. Про це заявив 3 лютого під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

«Євросоюз приділяє значну увагу сфері правосуддя, верховенства права і боротьби з корупцією. Тут слід відзначити позитивні зрушення: перші вироки, винесені Вищим антикорупційним судом, зусилля, спрямовані на виконання вимог щодо електронного декларування майна, були кроком у правильному напрямку. Ми хотіли б побачити подальше покращення, зокрема запровадження ефективного стримувального фактора… Разом зі своїми партнерами з Великої сімки та Венеціанською комісією Євросоюз виступив з чіткою позицією щодо необхідності реформувати Вищу раду правосуддя як інституцію, що має бути у центрі судової реформи», – сказав Маасікас.

Посол ЄС додав, що цьогоріч розпочинається перегляд Угоди про асоціацію.

«Цього року ми розпочнемо перегляд угоди про асоціацію. Наша мета – досягнути (оцінити – ред.) успіхи та досягнення її цілей через п’ять років після набуття нею чинності. На засіданні Ради асоціації наступного тижня буде запроваджено двоетапну процедуру, коли кожна сторона проведе власну оцінку перед спільним обговоренням результатів», – повідомив Маасікас.

За його словами, для розширення співпраці за Угодою 10 лютого буде проведено першу зустріч у рамках цільового діалогу щодо Європейського «зеленого курсу».

Як повідомляло Радіо свобода, Європейський союз цього року має почати перегляд Угоди про асоціацію з Україною. Про це йдеться в листі від президента Європейської ради Шарля Мішеля та очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на адресу Володимира Зеленського.

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«Керівники інституцій ЄС відзначають, що цьогоріч розпочнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію. Планується поглиблення галузевої співпраці, зокрема у цифровій та екологічній сферах», – мовиться у повідомленні Офісу президента.

Як зазначили у ОП, в планах також підписання найближчим часом Угоди про спільний авіаційний простір. Окрім того, розпочато роботу попередньої оціночної місії ЄС у контексті майбутньої Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

Про такі кроки було домовлено під час минулорічного саміту Україна – ЄС.