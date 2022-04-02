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У Росії затримали понад 200 учасників антивоєнних акцій

В останні тижні акції більш нечисленні, ніж у перші дні після початку війни РФ проти України

У 17 містах Росії в суботу силовики затримали понад 204 людини на антивоєнних акціях, повідомляє правозахисний портал «ОВД-Инфо».

Згідно з повідомленнями, десятки людей затримані у Москві та Санкт-Петербурзі. У Москві масові затримання пройшли у парку, поруч із Кремлем. У Санкт-Петербурзі затримали кілька десятків людей, серед яких дві художниці, які сиділи та малювали Ісаакіївський собор, а також журналісти.

Російська влада не погоджує акції протесту, поліція затримує людей на підході до місць, де збираються противники війни, іноді в автозаки потрапляють і випадкові перехожі. Затримують, наприклад, за плакати про мир чи написи «Ні війні».

Антивоєнні акції пройшли і в інших містах Росії, зокрема Казані, Кірові. В останньму повідомляється про 10 затриманих.

З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого на антивоєнних акціях у Росії було затримано, за підрахунками «ОВД-Инфо», понад 15 тисяч людей. В останні тижні акції більш нечисленні, ніж у перші дні після початку війни.

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