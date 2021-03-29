Вбивство активіста і добровольця у Києві: трьох підозрюваних взяли під варту

У Київській міській прокуратурі повідомили, що трьох підозрюваних у вбивстві в Києві громадського активіста і добровольця взяли під варту безальтернативно.

«За клопотанням Печерської окружної прокуратури міста Києва трьом підозрюваним у викраденні та вбивстві громадського активіста обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Рішення ухвалив Печерський районний суд м. Києва на засіданнях у понеділок, 29 березня. Згідно з матеріалами слідства, підозрювані ввечері 24 березня 2021, перебуваючи в квартирі 37-річного потерпілого, побили його та вивезли на автомобілі у невідомому напрямку. У неділю, 28 березня, тіло викраденого чоловіка з ознаками насильницької смерті знайшли на території Київської області», – повідомила пресслужба прокуратури.

У відомстві вказали, що мотив злочину наразі встановлюється.

Раніше стало відомо, що правоохоронці затримали підозрюваних у викраденні і вбивстві громадського активіста і добровольця в Києві. Імені чоловіка у поліції не називали, але у ЗМІ і соцмережах пишуть, що йдеться про Олександра Мандича.

За даними поліції, пізно ввечері 24 березня група осіб, перебуваючи в квартирі потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі і наносили удари в різні частини тіла. Після цього в напівпритомному стані чоловіка силою посадили в автомобіль і вивезли в невідомому напрямку. 28 березня тіло загиблого з множинними травмами, у тому числі ножовими пораненнями, знайшли на пустирі у Київській області.