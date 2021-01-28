За минулий рік в Україні зафіксували понад сотню переслідувань активістів – правозахисники

У 2020 році правозахисники зафіксували 101 випадок нападів і переслідувань громадських активістів в Україні, повідомив Центр прав людини ZMINA. Найнебезпечнішими видами активізму, кажуть в організації, виявилися протидія корупції, захист прав ЛГБТ та захист довкілля.

«Найпоширенішими способами тиску були залякування (22), фізичні напади (21) та знищення чи пошкодження майна (18). Водночас лише в чотирьох випадках фізичних нападів імовірні нападники вже отримали підозру. Регіонами-лідерами за кількістю інцидентів залишаються Київ (44) та Одеська область (10). Слідом за ними йдуть Київська, Дніпропетровська області (по вісім) та Харківщина (шість)», – йдеться в повідомленні.

У Центрі прав людини ZMINA кажуть, що карантинні обмеження по всій країні у 2020 році не вплинули на випадки переслідувань активістів, зокрема в контексті скорочення.

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«Ба більше, у цей період дослідники зафіксували зловживання спробами притягти активістів до адміністративної відповідальності за проведення мирних зібрань, утім більшість цих протоколів суди скасували. Активістів також часто юридично переслідують і розгортають проти них дискредитаційні кампанії: у 2020 році таких випадків сталося десять і дев’ять відповідно», – зауважили в організації.

У попередній версії резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи за підсумками 2020 року, ухваленій 25 січня, Асамблея вказала Україні на «тривалі хиби в реформах органів юстиції та правоохоронної системи», обмежені результати в боротьбі проти корупції, а також атаки на журналістів.