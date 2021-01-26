ПАРЄ закликає Україну захистити верховенство права, а Росію – виконати міжнародні зобов’язання

Україна докладає зусиль, аби забезпечити роботу антикорупційних установ, але досі має низку проблем – про це йдеться в попередній версії резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи за підсумками 2020 року, ухваленій 25 січня.

Серед позитивних тенденцій ПАРЄ називає «зусилля української влади в тому, щоб створити та забезпечити функціонування інституцій, які боротимуться з корупцією в країні, а також угоду про припинення вогню, досягнуту після домовленостей Тристоронньої контактної групи 27 липня 2020 року, яка залучила додаткові заходи повного та всеосяжного припинення вогню».

Водночас Асамблея звертає увагу на «тривалі хиби в реформах органів юстиції та правоохоронної системи», обмежені результати в боротьбі проти корупції та атаки на журналістів.

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«Україна (має – ред.): вжити всіх необхідних заходів, аби посилити структуру, необхідну для боротьби з корупцією в країни, в тому числі відновити ефективне функціонування системи е-декларування та роз’яснити правовий статус Національного антикорупційного бюро, у той же час утримуючись від будь-яких дій, які матимуть тривалий руйнівний ефект на верховенство права та незалежність системи юстиції в Україні; забезпечити ефективне розслідування всіх нападів на журналістів; та забезпечити виконання зобов’язань захистити мовні права національних меншин», – йдеться у висновках Асамблеї.

Серед країн, які моніторила ПАРЄ, є й Росія. Асамблея похвалила Москву за «роль у забезпеченні миру в Нагорному Карабасі», але вказала на численні проблеми, в тому числі:

брак плюралізму, незалежності правової системи

обмеження діяльності позапарламентської опозиції, громадянського суспільства, активістів та журналістів

обмеження свободи висловлювань, зібрань, віросповідання

Також ПАРЄ вказує на низку проблематичних законів, у тому числі – закон про «іноземних агентів», поправки до Конституції, які обмежують застосування міжнародного права та втілення рішень Європейського суду з прав людини.

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«Відсутність прогресу щодо втілення вимог міжнародної спільноти щодо сходу України, Криму, окупованих регіонів Грузії – Абхазії та регіону Цхінвалі/Південної Осетії, а також Придністровського регіону республіки Молдова», – йдеться у висновках щодо Росії.

ПАРЄ закликала Москву «негайно» вжити заходів для розв’язання цих проблем, в тому числі – виконати вимоги мінародної спільноти щодо сходу України та окупованого Криму.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проводить зимове пленарне засідання 2021 року з 25 до 28 січня в гібридному форматі, що дозволяє членам ПАРЄ взяти участь віддалено або особисто у Страсбурзі, йдеться в анонсованому повідомленні Офісу Ради Європи в Україні.