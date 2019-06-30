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30 Червень 2019, Київ 15:17
Новини | Міжнародні

В Албанії відбуваються місцеві вибори, які бойкотує опозиція

Попередні результати очікують 1 липня

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В Албанії 30 червня на тлі напруженості між владною й опозиційними партіями та протистояння між прем’єром і президентом відбуваються місцеві вибори.

Головні опозиційні сили бойкотують вибори, звинувачуючи уряд під керівництвом соціалістів у попередніх зловживаннях на виборах і корупції.

Прем’єр Еді Рама і його уряд відкидали звинувачення і наполягали на проведенні виборів навіть після того, як президент Ілір Мета заявив, що переносить їх до жовтня з міркувань безпеки.

Прихильники опозиції протягом кількох тижнів протестували, вимагаючи відставки голови уряду і нових загальних виборів. Під час протестів ставалися сутички демонстрантів із поліцією.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Албанії, вибори відбуваються спокійно, станом на 11 ранку за місцевим часом проголосували близько 12% виборців.

Близько 3,5 мільйона албанців мають право голосу. На нинішніх виборах обирають мерів і міські ради в 61 районі.

Попередні результати очікують 1 липня.

Ці вибори розглядаються як випробування демократичного розвитку Албанії, за ними уважно стежить Європейський союз, який прагне дати оцінку Албанії для потенційного членства.

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