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20 січня 2020, Київ 15:08
Новини | Суспільство

В МЗС анонсували відкриття цьогоріч посольства України в Албанії

Пляж на березі Адріатичного моря в Дурресі, Албанія, серпень 2018 року

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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна цього року відкриє своє посольство в Албанії.

«Ми цього року, наприклад, збираємося відкрити наше посольство в Тірані. Ми довгий час над цим працювали. Ми сподіваємося, що цей крок допоможе нашим країнам ближче бути одна до одної», – сказав Пристайко.

Про це, зокрема, під час зустрічі Пристайка з чинним головою ОБСЄ, прем’єр-міністром і міністром європейських та закордонних справ Албанії Еді Рамою.

Еді Рама виступає на засіданні Постійної ради ОБСЄ, Відень, 9 січня 2020 року
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