В МЗС анонсували відкриття цьогоріч посольства України в Албанії

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна цього року відкриє своє посольство в Албанії.

«Ми цього року, наприклад, збираємося відкрити наше посольство в Тірані. Ми довгий час над цим працювали. Ми сподіваємося, що цей крок допоможе нашим країнам ближче бути одна до одної», – сказав Пристайко.

Про це, зокрема, під час зустрічі Пристайка з чинним головою ОБСЄ, прем’єр-міністром і міністром європейських та закордонних справ Албанії Еді Рамою.

Албанія, перебравши 1 січня головування в ОБСЄ на 2020 рік, назвала українську кризу на першому місці серед пріоритетів свого головування.