Албанія: в Тірані протест опозиції проти уряду переріс у зіткнення з поліцейськими

В Албанії протест опозиції проти уряду переріс у зіткнення між протестувальниками та поліцейськими в суботу ввечері в столиці Тірані, повідомляє державний мовник RTSH.



Протестувальники, яких закликав лідер опозиційної Демократичної партії Салі Беріша, зібралися перед урядом та парламентом Албанії в Тирані, скандуючи гасла проти уряду прем’єр-міністра Еді Рами. Беріша вимагає повалення уряду Рами, звинувачуючи його в корупції.

У суботу протестувальники зібралися на кілька годин біля будівлі уряду, де вони кидали предмети та коктейлі Молотова в поліцейських, повідомляє RTSH.

Поліція відповіла водометами, намагаючись розігнати їх, але протестувальники перейшли ближче до будівлі парламенту. Приблизно через три години протестувальники розійшлися.

Повідомляється, що кілька поліцейських отримали поранення в сутичках, а одного протестувальника забрала швидка допомога.

Бериша після протесту заявив, що 25 протестувальників було заарештовано, і закликав до їх звільнення.



Влада поки що не прокоментувала протест.



Бериша сказав, що «Еді Рама хотів, щоб поліція, демонстранти та поліція зіткнулися».

«Я гарантую, що демонстранти зіткнуться з Еді Рамою. І я вам тут кажу, не налаштовуйте поліцію проти протестувальників», – сказав Беріша після протесту.

Це другий протест опозиції проти уряду Рами за останні місяці.



