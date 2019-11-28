В Албанії стався новий землетрус

Новий землетрус 28 листопада стався в Албанії, повідомляє Балканська служба Радіо Свобода.

Епіцентр першого підземного поштовху магнітудою 4,9 зафіксували за 48 кілометрів від Тирани, на глибині два кілометри. Другий поштовх магнітудою 4 стався через кілька хвилин за 33 кілометри від албанської столиці в іншому місці, на глибині 10 кілометрів.

Найсильніший в історії Албанії землетрус магнітудою 6,4 стався в ніч на 26 листопада. За останніми даними, загинули 40 людей, сотні були поранені.

27 листопада рятувальні групи з понад 10 країн долучилися до місцевих рятувальників у намаганні знайти людей під уламками.

Сьогодні Албанія відзначає 107-ту річницю проголошення незалежності. Президент Ілір Мета закликав громадян об’єднатися, щоб допомогти постраждалим сім’ям.