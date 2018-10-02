В Ірані від отруєння алкоголем померли вже 42 людини

В Ірані кількість загиблих від отруєння алкоголем, що сталося наприкінці вересня, зросло до 42 осіб, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я країни.

Раніше було відомо про 24 загиблих.

Представник міністерства Ірадж Харірчі зазначив, що протягом останніх трьох тижнів у п’яти провінціях країни госпіталізували 460 осіб із ознаками отруєння алкоголем. 16 з них втратили зір, у 170 були серйозні проблеми з печінкою.

Влада провінції Гормозґан повідомила про затримання семи осіб за підозрою у виробництві та продажу контрафактного алкоголю.

Після перемоги Ісламської революції 1979 року алкоголь був заборонений в Ірані. Попри заборону, багато іранців п’ють алкогольні напої, доступні на чорному ринку.

В останні роки зафіксовано кілька випадків отруєння алкоголем. З 2014 року в Ірані відкриті лікувальні центри для алкоголіків.