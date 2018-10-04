Алексієвич отримала правозахисну премію Політковської від міжнародної організації

Правозахисна організація Reach All Women in War («Допомогти кожній жінці на війні») присудила премію імені Анни Політковської білоруській письменниці Світлані Алексієвич та індійській громадській активістці Біналакшмі Непрам. Про це йдеться в прес-релізі організації.

Згідно з повідомленням, Непрам і Алексієвич отримали нагороду за «сміливі виступи проти несправедливості, насильства і екстремізму в ситуації «забутих» збройних конфліктів, які тривають в їхніх регіонах».

Лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич багато років виступає проти несправедливості на пострадянському просторі,

«Її (Алексієвич – ред.) критика російської анексії Криму, порушення прав людини під час збройного конфлікту на сході України та дедалі сильнішого націоналізму та олігархії в Україні налаштували проти неї російських і українських націоналістів», – вважають в організації.

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Біналакшмі Непрам походить з індійського штату Маніпур, в якому протягом 70 років триває збройний конфлікт. В 2007 році правозахисниця створила організацію «Жінки Маніпуру – жертви збройного насильства», яка допомагає постраждалим в ході конфлікту жінкам почати нове життя. Через погрози правозахисниця змушена була залишити Індію.

Організація Reach All Women in War вручає премію імені Політковської з 2007 року. Нагороду назвали на честь журналістки російської «Нової газети» Анни Політковської, яку вбили 7 жовтня 2007 року в Москві.

Першим лауреатом премії 2007 року стала російська журналістка та правозахисниця Наталія Естемірова, яку через два роки, у 2009-му, викрали і вбили в Чечні.