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04 Жовтень 2018, Київ 22:08
Новини | Міжнародні

Алексієвич отримала правозахисну премію Політковської від міжнародної організації

Світлана Алексієвич

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Правозахисна організація Reach All Women in War («Допомогти кожній жінці на війні») присудила премію імені Анни Політковської білоруській письменниці Світлані Алексієвич та індійській громадській активістці Біналакшмі Непрам. Про це йдеться в прес-релізі організації.

Згідно з повідомленням, Непрам і Алексієвич отримали нагороду за «сміливі виступи проти несправедливості, насильства і екстремізму в ситуації «забутих» збройних конфліктів, які тривають в їхніх регіонах».

Лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич багато років виступає проти несправедливості на пострадянському просторі,

«Її (Алексієвич – ред.) критика російської анексії Криму, порушення прав людини під час збройного конфлікту на сході України та дедалі сильнішого націоналізму та олігархії в Україні налаштували проти неї російських і українських націоналістів», – вважають в організації.

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Біналакшмі Непрам походить з індійського штату Маніпур, в якому протягом 70 років триває збройний конфлікт. В 2007 році правозахисниця створила організацію «Жінки Маніпуру – жертви збройного насильства», яка допомагає постраждалим в ході конфлікту жінкам почати нове життя. Через погрози правозахисниця змушена була залишити Індію.

Організація Reach All Women in War вручає премію імені Політковської з 2007 року. Нагороду назвали на честь журналістки російської «Нової газети» Анни Політковської, яку вбили 7 жовтня 2007 року в Москві.

Першим лауреатом премії 2007 року стала російська журналістка та правозахисниця Наталія Естемірова, яку через два роки, у 2009-му, викрали і вбили в Чечні.

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