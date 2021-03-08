У Росії померла остання носійка берингівського діалекту алеутської мови

У Росії на Камчатці померла остання носійка берингівського діалекту алеутської мови Віра Тимошенко. Їй було 93 роки, повідомило видання Kam24 з посиланням на члена-кореспондента Російської академії наук Євгена Головка.

Тимошенко померла на острові Беринга в селі Нікольське Алеутського району. Вона багато років займалася збереженням алеутської культури.

«Дуже близька мова поки що зберігається на Алеутських островах (США), є кілька носіїв на острові Атка, але в Росії, наскільки мені відомо, більше тих, хто говорить цією мовою, немає. І при цьому американський діалект все-таки відрізняється досить сильно», – сказав Головко.

Тимошенко народилася в 1927 році в селі Нікольському. З 1959 і до 1982 року завідувала Алеутським районним державним архівом. За інформацією видання, вона до останніх днів продовжувала консультувати російських й іноземних фахівців з алеутської мови і культури, а також перекладала прозу і вірші.

Алеутська мова – єдина мова в алеутській гілці ескімосько-алеутської групи, раніше широко використовувалася корінним населенням Алеутських островів, островів Прібилова, Командорських островів і півострова Аляска.

За даними експертів, залишається близько 100-150 активних носіїв алеутської мови.